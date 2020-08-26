شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي: ليس لدي طموح في تولي منصب داخل الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، أنه ليس لديه طموح لتولي أي منصب في القلعة الحمراء عقب اعتزاله كرة القدم.
وقال اكرامي في تصريحات على قناة صدى البلد إلى أنه لم يضع لنفسه أي أهداف ادارية في الأهلي عقب اعتزاله كرة القدم.
وتابع أنه لم يتأخر عن الأهلي في أي مناصب يستطيع أن يضيف خلاله لشيء ايجابي داخل المادي.
وأتم أنه تحت أمر النادي الأهلي في أي شيء ولكنه لم يطلب من أي شخص أنه يكون متواجد أو يعمل في الأهلي.
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