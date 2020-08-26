شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي عن خسارة الأهلي لقاء القمة: لا يوجد فريق ينتصر دائمًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، أنه لا يوجد فريق يفوز بإستمرار.

وقال إكرامي خلال تعليقه على خسارة الأهلي القمة أمام الزمالك في تصريحات لصدى البلد: «لا يوجد فريق يفوز بإستمرار، هذه ليست المرة الأولى التي نخسر بها، لقد خسرنا من قبل».

وأكمل: «هناك اشخاص نتنظر أن يحدث شئ للبطل لكي تطلع كل النوايا التي لديها، لكن الوضع غريب حول النادي، والبعض ينتظر يحدث شئ للأهلي لكي تنال منه».