شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي عن خسارة الأهلي لقاء القمة: لا يوجد فريق ينتصر دائمًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، أنه لا يوجد فريق يفوز بإستمرار.
وقال إكرامي خلال تعليقه على خسارة الأهلي القمة أمام الزمالك في تصريحات لصدى البلد: «لا يوجد فريق يفوز بإستمرار، هذه ليست المرة الأولى التي نخسر بها، لقد خسرنا من قبل».
وأكمل: «هناك اشخاص نتنظر أن يحدث شئ للبطل لكي تطلع كل النوايا التي لديها، لكن الوضع غريب حول النادي، والبعض ينتظر يحدث شئ للأهلي لكي تنال منه».
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