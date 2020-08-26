شكرا لقرائتكم شريف اكرامي: رفضت عودة رمضان من الاحتراف لأن هذا يقلل من قيمته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شريف إكرامي أنه كان يعلم بتوقيع عبد الله السعيد صانع ألعاب القلعة الحمراء السابق، لنادي الزمالك قبل وصول المعلومة إلى مسئولي الأهلي بأيام، وأضاف إكرامي في تصريحات تلفزيونية: لا يوجد شئ اسمه التوقيع على بياض والانتماء عند اللاعب مشروط بالمقابل المادي، كنت أعرف عبد الله السعيد اتخذ قرار الرحيل مبكراً وتوقيعه للزمالك قبل وصول المعلومة للأهلي، ولم أتحدث في الأمر لأنه لا يخصني وحفاظاً على مبادئي ، وأضاف: رجوع رمضان للأهلي أو غيره ليس الحل للأهلي، بعد عودة رمضان وبعد ضم الشحات خسرنا من صن داونز بخماسية.

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واصل: رفضت عودة رمضان من الاحتراف، لأن هذا يقلل من قيمته ويصعب خروجه مرة أخرى، وكان هدفي الحفاظ على النجاح الذي حققه بأنه بات يُصنّف بلاعب محترف، وأنه أفضل لاعب تحت 23 سنة، ولم أكن أحب أن ينظر إليه مثل النظر لنيمار مثلا بعد انضمامه لباريس سان جيرمان.

زاد: كنت أرفض عودة رمضان عموماً وليس عودته للأهلي، شعرت بأنني كبش فداء ولم أتجمل في اختيار ألفاظي على تويتر، الأطراف المعنية في موضوع رمضان تربطني بهم حب واحترام مثل أمير توفيق ونادر شوقي، ومستحيل أسقط على أي منهم.