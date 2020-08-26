شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يحذ صالح جمعه من خيانة الأهلي: بعد ما يشدوا حيلهم ها يقعدوه تاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبد الله جمعه لاعب الفريق الكروي الأول من تعرض شقيقه صالح جمعه للخيانة داخل النادي الأهلي.

وسأل مرتضى منصور خلال اجتماعه باللاعبين اليوم شقيق صالح جمعه عن أحواله قائلاً: قل له خلي بالك من الخيانة أول ما ها يشدوا حيلهم ها يقعدوه على الدكة من تاني".

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وعاتب مرتضى منصور حارس الزمالك محمد أبو جبل على عدم شكره مجلس الإدارة على الدعم بعد الفوز على الأهلي في القمة قائلاً: "كان بيحصل ده في سموحة".

وطالب مرتضى منصور اللاعبين الانضمام الى الزمالك كأعضاء عاملين مع خصم قيمة العضوية من مستحقات كل لاعب مثلما فعل محمد عواد حارس الأبيض منذ أيام مشدداً على أن الأمر متروك لهم وسيمنحهم الفرصة لأن تكون أسرهم في الصرح العملاق للقلعة البيضاء.