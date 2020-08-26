شكرا لقرائتكم شريف إكرامي: وفيت وكفيت حق الأهلي عليا وضميري مرتاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعجب شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي السابق، من الربط بين بقاءه في الأهلي وبين رحيل رمضان صبحي عن الفريق إلى بيراميدز، وقال شريف في تصريحات تلفزيونية: محمود الخطيب أكثر رئيس موجود مع الفريق من بين كل الرؤساء الذين تعاملت معهم، وهو رجل يعشق النادي، وعليه ضغط كبير وحرب شرسة، ولذلك حمله ثقيل، ومهما كنت رجل متفاهم تحتاج أشخاص معك لمساعدتك على النجاح، والأهم أن يكونوا بنفس إخلاصك.

أضاف: موضوع رمضان صبحي مختلف تماماً عن حسام عاشور، ولكل لاعب قناعاته، لم يتواصل معي أي لاعب من الأهلي خوفاً من أن يتكرر نفس المصير معهم، ولم أتواصل مع لاعبين كثر بعد قرار استبعادي من النادي.

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واصل: ما علاقة الربط بين لعبي أساسي في الأهلي، ورحيل رمضان صبحي "هو احنا بنمشي اتنينات يعني"، هل لو اعتزلت رمضان هيعتزل، وفيت وكفيت حق الأهلي عليا وضميري مرتاح.

زاد: أقول للاعبين السابقين افتكروا رد فعلكم كان عامل ازاي بعد الرحيل عن الأهلي، قبل ما تفتكروا تحكموا، ماحدش يزايد عليا، ويعتمد على بساطة الناس.

استكمل: احنا عيلة ما بتحبش النفاق، ودي أكثر حاجة عاملة أزمة ليا ولأبويا محدش فينا "مياس"، السوشيال ميديا باتت هي القوة المحركة للكثير من المؤسسات في الدوري، ولكن الأهلي مؤسسة تختلف عن الباقي ولا أعتقد أن الأهلي يسير بهذا الأمر، "نقول العيوب في الغرف المغلقة، ولا يمكن أطلع أشاور على عيب في الأهلي".