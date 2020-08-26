شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يمنح أحد المشجعين من ذوي الهمم العضوية الشرفية وبطاقة حضور المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أحد مشجعي القلعة البيضاء من ذوي الهمم بمقر النادي بشارع جامعة الدول العربية للتأكيد على تقدير المستشار لكل المنتمين للنادي خلال الفترة الحالية.

وقرر مرتضى منصور منح المشجع الزملكاوي العضوية الشرفية بالإضافة الى بطاقة حضور مباريات مجانية لكل المواجهات التي يخوض الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأثنى الشاب محمد عبد السلام محمد والملقب بالمستشار على قرار مرتضى منصور مؤكداً سعادته بقرار رئيس الزمالك منحه العضوية الشرفية بخلاف منحه حق حضور المباريات.

وقال نعيش أجمل فترات حياتنا كأبناء الزمالك وأنه جاء من مدينة بلقاس لمقابلة مرتضى منصور وتحقيق حلمه بحضور تدريب الزمالك ومقابلة اللاعبين بعد انتهاء مقابلة رئيس النادي.

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وأوضح الشاب الصغير أنه مندهش من هجوم بعض الزملكاوية عليه قائلاً: "الإنجازات التي تحققت حاليا في النادي لا يمكن ان ينكرها أحد كما كانت أمنيته الحضور لمقر النادي وأن ما شاهده لا يصدق".

وتحدث مرتضى منصور عن العهد البائد قائلاً: "على مدار 9 سنوات لم يحقق النادي سوى بطولتين كأس مصر بلاعبين قمت بضمهم مثل عمرو زكي وأسامة حسن".