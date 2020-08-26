شكرا لقرائتكم الشامي: الأهلي يمكنه مطالبة فيفا بدعمه في أزمة مؤمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق على أزمة غياب التأمين على اللاعبين حال التعرض لحوادث طارئة أو مرض أو موت قائلا: "مينفعش تأمين اللاعب يبقي "كلام علي ورق"، يجب إلزام الأندية باللوائح".

قال خلال تصريحات تلفزيونية: "الأهلي يستطيع مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بدعم في أزمة مرض مؤمن زكريا".

تابع: لا أستطيع الترشح على رئاسة اتحاد الكرة في وجود أسماء بحجم هاني أبو ريدة وأحمد شوبير ولكن في غيابهما سأترشح للرئاسة، مضيفا: إذا أصبحت رئيساً للاتحاد المصري لكرة القدم، فـ أول شئ سأفعله هو تفعيل رابطة الأندية المُحترفة.

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طالب بأن يكون من يترشح لانتخابات اتحاد الكرة سواء أبو ريدة أو شوبير بأن يكون لديهم برنامج واضح ويعملون على تنفيذه.

شدد على أنه لم أيهاجم أحمد شوبير عندما أصبح نائباً للاتحاد المصري لكرة القدم، ودعمته في الانتخابات التكميلية.

أضاف: أؤيد تقليص عدد الأندية أعضاء الجمعية العمومية باتحاد الكرة، بشرط حفاظ ذلك علي حقوق الجميع.