شكرا لقرائتكم محمد مصيلحي: فوز الاتحاد السكندري بكأس مصر للسلة جاء بدعم جماهيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري سعادته بفوز فريقه للسلة بكأس مصر اليوم الثلاثاء.

وقال محمد مصيلحي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك أنه يتمنى الوصول الى لقب البطولة العربية مقدماً التهنئة بالكامل للجماهير واللاعبين والجهاز الفني.

أضاف محمد مصيلحي أن المباراة كانت أمام فريق محترم بحجم النادي الأهلي لكن انتصار اليوم يعيد الفريق لبطولة كأس مصر بعد غياب دام 8 سنوات ويضيف السعادة للجماهير التي تساند النادي في كل الألعاب.

وأعلن احمد جمال مقدم برنامج "زملكاوي" أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أبلغ مسئولي القناة بتقديم التهنئة لمسئولي نادي الاتحاد وجماهيره على بطولة كأس مصر.

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وأشار محمد مصيلحي أنه تلقى دعوة من مرتضى منصور لحضور افتتاح مسجد الدكتور محمد مشالي مثلما فعل لمحمود الخطيب رئيس الأهلي الذي قدم له الدعوة للحضور.

وأوضح محمد مصيلحي أن دعوة مرتضى منصور تؤكد روح المحبة التي تجمع الناديين والتي يتمنى أن تستمر العلاقات الطيبة بين كل أندية مصر.

وقدم محمد مصيلحي التهنئة للزمالك وإدارة النادي عل الفوز بمباراة القمة على حساب الأهلي لأنها طبيعة كرة القدم نهنئ الفائز ونقول هارد لك للفريق الخاسر.