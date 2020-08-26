شكرا لقرائتكم خالد مهدى: مختار سيتواجد غدا في مران الإنتاج الحربي ويوجد تقصير من اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي،لا يوجد استقالات في وسائل الإعلام وهناك جلسة مع مختار غدا لمناقشة مصيره ، حيث أنه أبلغنى بعد مباراة بيراميدز بأنه لا يرغب فى البقاء مضفا متمسكون بوجود مجدى عبد العاطى مثل مختار مختار.

وأضاف فى برنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت 2 ، أن مختار سيتواجد غدا في مران الانتاج الحربي وسيعقد جلسة مع رئيس النادي اللواء أشرف عامر،للاستماع إلى وجهة نظره مضيفا ويوجد تقصير واضح من بعض اللاعبين وسيكون هناك وقفة معهم .

علق خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي على قرار استقالة مختار مختار المدير الفني للفريق العسكري عقب الهزيمة من بيراميدز بثلاثية مساء الثلاثاء.