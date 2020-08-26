شكرا لقرائتكم شريف عبد المنعم : فايلر أخطا بعدم الدفع بمروان محسن بجوار بادجي منذ بداية القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال شريف عبد المنعم, نجم الأهلي السابق ، أن الأهلي هو الراعي الرسمي للبهجة فى مصر ، وسيظل الكيان كما هو .
وأضاف نجم الأهلي السابق، فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة on time sport 2 , قائلا الإصابات التي تعرض لها الاهلى منذ 3 سنوات تقتل أي فريق لو كان برشلونة أو بايرن ميونيخ .
وتحدث شريف عبد المنعم عن العلاقة التاريخية بين نجوم الأهلي والزمالك القدامى مضيفا لا يجب أن يتم تحميل الخطيب أي إخفاق للفريق .
وواصل عبد المنعم حديثه قائلا فايلر أخطا بعدم الدفع بمروان محسن بجوار بادجي منذ بداية مباراة القمة وكان الأفضل اللعب بطريقة 3-5-2
وتابع الحكم تعمد عدم احتساب ضربة جزاء لوليد سليمان ، ووجه النصائح لمهاجم الاحمر قائلا أنصح مروان محسن أن يتدرب بشكل جيد لانه لاعب مميز ومع أول هدف الجمهور كله هيصفق محتاج دعم نفسي وثقة كبيرة
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