شكرا لقرائتكم أبو جريشة: حسام حسام ليس مرشحا لتدريب الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفي محمد محسن أبو جريشة المدرب العام الحالي لنادي الإسماعيلي حقيقة الأنباء التي اشارت إلى اقتراب حسام حسن من تدريب الدراويش ومطالبة جماهير الإسماعيلي بقدومه،قائلا: " ليس لدي معلومة عن هذا الأمر، نحن أبناء الإسماعيلي وتحت أمره في جميع الأوقات".

واضاف أبو جريشة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب بي أون تايم" على فضائية أون تايم سبورت، مع لإعلامي أحمد شوبير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "سأتولى الإدارة الفنية رفقة السلحدار عقب رحيل جوميز".

وتابع: سأتولى المسئولية الفنية للإسماعيلي، رفقة أدهم السلحدار، الفرنسي جوميز واجه عدم توفيق أثناء قيادته للإسماعيلي، دائما نضع نفسنا رهن إشارة النادي الإسماعيلي، وهو في موقف صعب في جدول الدوري هذا الموسم.

وعن وجود أي عروض محلية لنجم الدراويش باهر المحمدي كشف أبو جريشة أن اللاعب جدد4 مواسم للدراويش، وسينضم بشكل طبيعي لقائمة اللقاء القادم.

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