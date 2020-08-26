شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 26 / 8 / 2020 بالدوري المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 26 / 8 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة طلائع الجيش وسموحة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ومباراة نادى مصر والمصرى البورسعيدى على ستاد برج العرب بالإسكندرية ومباراة الاهلى والجونة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية و العشرين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة طلائع الجيش وسموحة

تقام مباراة طلائع الجيش وسموحة في تمام الرابعة عصر اليوم الأربعاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى في مواجهة يدخلها الطلائع بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر سموحة من منافسه بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر بترتيب جدول الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 4 وتعادل في 9 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 12 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

موعد مباراة نادى مصر والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة نادى مصر والمصرى البورسعيدى في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين ، يدخلها نادى مصر بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة فيما خسر المصرى البورسعيدى من مصر المقاصة بهدفين دون رد في ذات الجولة.

ويحتل نادى مصر المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 3 وتعادل في 7 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 5 وتعادل في مثلهم وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.

Advertisements

موعد مباراة الاهلى والجونة

تقام مباراة الاهلى والجونة في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولى في مباراة يدخلها المارد الأحمر محتلا صدارة الجدول برصيد 56 نقطة، ولكنه عائد من هزيمة كبيرة وغير متوقعة أمام غريمه التقليدي الزمالك في مباراة ديربي قوية تألق فيها الفارس الأبيض بشكلٍ كبير، وتلقى المارد الأحمر هزيمة لأول مرة هذا الموسم في الدوري، حيث خسر بثلاثيةٍ مقابل هدف واحد، ويريد تحقيق الفوز في مباراة الليلة لاستعادة الثقة ورفع معنويات لاعبيه مرةً أخرى للاستعداد للمواجهة الصعبة أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي في دور نصف نهائي بطولة أفريقيا.

بينما يحتل نادي الجونة المركز 14 برصيد 21 نقطة، ويريد الخروج من دوامة الصراع على البقاء في الدوري بتحقيق نتيجة إيجابية وحصد نقطة على الأقل أمام صاحب المركز الأول.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الاربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.