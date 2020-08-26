شكرا لقرائتكم إكرامي: بعد انتقال رمضان إلى بيراميدز شعرت بتوجيه للجماهير باتهامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق أنه قبل بداية الدوري بـ 3 أيام لم يغب عن التمرين وحضر مباراة سموحة الودية وفي المباراة التالية لم يكن مدرب الحراس موجود فتوليت تدريب الحراس، بعد ذلك تحدثت مع فايلر، وسألته عن تصنيفي في الفريق قال لي بأنني ليس لي تصنيف ولكني شخص يمتلك خبرات يمكن أن أساعد زملائي.

واصل في تصريحات تلفزيونية : فقلت له طالما أنني خارج الحسابات لدي طلب واحد ولك حق القبول أو الرفض، أسرتي في الساحل وأريد أن أسافر إليهم يوم وبعد ذلك أعود للفريق، ولم يعترض فايلر، ثم تحدثت مع كابتن سيد وأبلغته بالأمر.

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استكمل: فوجئت بعد ذلك بالقرار الإداري واحترمته وتقبلته، بعد اجتماعي مع سيد قال لي أنه ممنوع أن يتحدث أي لاعب على السوشيال ميديا وأعتقد أن تغريدات تويتر كانت السبب.

استأنف: بعد انتقال رمضان إلى بيراميدز شعرت أن هناك توجيه للجماهير باتهامي، وكنت أمام حلين إما الصمت وإما الحديث، وانتظرت رد النادي على الأمر، مثلما ردوا عن وليد سليمان وخناقة أحمد فتحي مع فايلر.