شكرا لقرائتكم خبر عن هيغواين خارج حسابات يوفنتوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهد المدرب الجديد لفريق يوفنتوس لكرة القدم أندريا بيرلو بإعادة الفرحة والحماس إلى بطل إيطاليا في المواسم التسعة الماضية، مؤكداً بقاء النجم الأرجنتيني باولو ديبالا ورحيل مواطنه جونزالو هيغواين. وأوضح بيرلو (41 عاماً) في أول مؤتمر صحفي «أريد أن أعيد ليوفنتوس الحماس الذي كان يفتقده مؤخرا»، مشيراً إلى أن حقبة هيغواين (32 عاماً) في تورينو انتهت، وقال«كان هيغواين بطلاً رائعاً، أنا معجب به جداً لكننا قررنا أن يكون لكل منا طريقه».

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