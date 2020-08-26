شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش أولوية لميلان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، ومدافعه الدولي السابق باولو مالديني، أن المهاجم العملاق الدولي السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش يعد «أولوية بالنسبة لنا».

وقال مالديني في مؤتمر صحفي «إبراهيموفيتش هو أولويتنا، بيد أنه من الطبيعي أن تكون هناك خطة ثانية، ولكن أيضاً ثالثة ورابعة، نعمل جميعاً بجد؛ من أجل التوصل إلى اتفاق. نعلم أنه ستكون هناك فترة استعداد قصيرة للموسم الجديد، وبالتالي نريد إنهاء هذا الملف بسرعة كبيرة».

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