ماجواير لشرطي يوناني: سكوتك مقابل المال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مصدر قضائي في المحكمة الجنائية في جزيرة سيروس اليونانية أن محاكمة قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم هاري ماجواير بتهم «الاعتداء» و«الأذى الجسدي» و«الإساءة اللفظية» و«محاولة الرشوة»، بدأت أمس الثلاثاء دون حضوره.

وكان ماجواير (27 عاماً) الذي تم اختياره أمس في تشكيلة المدرب غاريث ساوثجيت لتمثيل بلاده في المباراتين ضد أيسلندا والدنمارك الشهر المقبل، والذي انتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل نحو 87 مليون يورو الصيف الماضي، اعتقل بعد مشاجرة مع سياح واعتدائه مع شقيقه وصديقه على بعض رجال الشرطة اليونانيين، وهو يواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها سبع سنوات.

ووفقاً للبيان الرسمي للشرطة، اندلع شجار ثان في مركز الشرطة المحلي حيث «قاوم الرجال الثلاثة بضراوة اعتقالهم ودفعوا وضربوا ثلاثة رجال شرطة».

وأكدت الشرطة أن أحد المشتبه فيهم حاول بعد ذلك رشوة الشرطيين للتغطية على الحادث.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية ويونانية في تقاريرها إلى أن ماجواير سأل الشرطي «هل تعرف من أنا؟ أنا قائد مانشستر يونايتد. أنا غني جدأ يمكنني أن أعطيك المال. يمكنني أن أدفع لك دعونا نذهب».

ووفقاً لفريق الدفاع عن اللاعب الإنجليزي فإن رده جاء بعد أن سخر منه شرطي، بقوله وفقاً لتقارير إعلامية «لقد انتهت مسيرتك الكروية».

ومثل ماغوير ومعه شقيقه وصديقه أمام المدعي العام فى سيروس السبت ووجهت اليهم التهم.