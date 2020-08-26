الملا: اعتماد الوزن التصويتي ومنع الازدواجية أهم القرارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أعرب يوسف الملا رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة عن سعادته بإجازة الجمعية العمومية النظام الأساسي للاتحاد واعتبرها خطوة مهمة للارتقاء باللعبة في المستقبل. وتوجه بالشكر إلى جميع الأندية التي شاركت في الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت مساء أمس الأول واستغرقت اكثر من اربع ساعات متواصلة من النقاش والتداول.

اعتبر يوسف الملا إجازة اعتماد الوزن التصويتي في الانتخابات المقبلة من أهم النقاط بالإضافة إلى إجازة منع الازدواجية في المناصب مثل عدم السماح لاعضاء الهيئة والمجالس الرياضية ومجالس إدارات وشركات الأندية للترشح بالإضافة إلى إقرار نظام الترشح الفردي وليس نظام القوائم في انتخابات الطائرة وترك عدد الدورات مفتوحاً.

وأشار الملا إلى أن اتحاد الطائرة ظل يعمل على وضع النظام الأساسي الحالي الذي تمت إجازته لمدة 9 شهور حتى خرج بالصورة الأخيرة ويتألف من 13 باباً تشتمل على 165 مادة مبيناً أن الاتحاد استعان بالمراجع واللائحة الاسترشادية ولائحة 2014.

وفي أول رد فعل للاندية الخمسة التي تم تحويلها من عاملة إلى مساندة وهي أندية اتحاد كلباء والذيد ومليحة والبطائح والمدام أوضح عبد الله حسن الدرمكي الأمين العام لنادي اتحاد كلباء أنهم كأندية حافظوا على حقهم في اعتبار الجمعية العمومية لاغية في حال حصول الأندية على قرار من الهيئة يثبت أن الأندية عاملة.

وقال: نحن في انتظار رد الهيئة بعد أن رفعنا مذكرة اعتراض واحتجاج على تعامل الاتحاد معنا في العمومية غير العادية الأخيرة عطفاً على العمومية التي سبقتها. وأضاف: ذكر رئيس الاتحاد يوسف الملا انهم أخطأوا آنذاك وعالجوا خطأهم ولكن لماذا ندفع نحن ثمن خطأ الاتحاد؟ اذا لم تنصفنا الهيئة فنحن لن نتوقف وسنصل إلى أبعد نقطة لاستعادة حقوقنا كأعضاء عاملين، نذكر جيداً أن رئيس الاتحاد هو من سمح لنا بالتصويت ولم يعترض أحد على تصويتنا آنذاك علماً أن الاتحاد آنذاك كان يستند إلى اللائحة التنفيذية 2014 وتفسيرها هو نفس التفسير المعمول به حالياً وليس هناك أي خلاف حول تعريف العضو المساند الذي يسمح له بالحضور والنقاش فقط والعضو العامل الذي من حقه التصويت والنقاش والاقتراع.

وتوجه عبد الله حسن الدرمكي بالشكر إلى يوسف الملا على وقوفه مع مصلحة اللعبة باصراره على تمرير بعض المواد التي تعتبر مهمة لمستقبل اللعبة خلال مناقشة النظام الاساسي.





الدرمكي والمطوع للرئاسة



أكد يوسف الملا رئيس اتحاد الكرة الطائرة أنه لم يعلن ترشيحه للدورة المقبلة وإذا كانت هناك نية للترشح سيتم الإعلان عن ذلك خلال الفترة المقبلة، وبالتالي يصبح هناك مرشحان حتى الآن هما عبدالله الدرمكي مرشح نادي العين والدكتور أحمد المطوع مرشح نادي النصر وهو الأمين العام للاتحاد الحالي.