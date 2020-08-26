شباب الأهلي يكسب صفقة أهم أجنبي في الهلال

اتفق شباب الأهلي مع البرازيلي كارلوس إدواردو على اللعب ل«الفرسان» في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الهلال السعودي الذي يلعب له منذ 2015 ويعتبر هدافه التاريخي على صعيد الأجانب.

وكان كارلوس إدواردو يرتبط بعقد مع الهلال حتى انتهاء الدوري للموسم الحالي في 9 سبتمبر/ أيلول المقبل، لكن رغبة شباب الأهلي في التعاقد مع اللاعب قبل 7 سبتمبر، آخر موعد لتسليم قائمته في دوري أبطال آسيا عجلت في رحيل كارلوس عن"الزعيم" الذي أعلن أمس انهاء عقد البرازيلي رسمياً.ومن قبيل الصدف أن شباب الأهلي يقع في مجموعة واحدة مع الهلال، وفي حال قيد إدواردو قارياً فإنه سيواجه فريقه السابق بعدما انتهت مباراة الذهاب 2-صفر للهلال.وسجل إدواردو 54 هدفاً للهلال في الدوري السعودي، منها 12 هدفاً هذا الموسم، قبل أن يتعرض للإصابة التي ستبعده عن الملاعب لفترة أسبوعين.