مركز دبي العقاري راعياً رسمياً لنادي الوصل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الوصل الرياضي بدبي، عن إبرام عقد رعاية مع مركز دبي العقاري إحدى شركات مجموعة «أ.ر.م القابضة»، ليصبح المركز بموجب هذا العقد الراعي الرسمي الرئيسي للنادي، وسيتم وضع شعار المركز على قمصان لاعبي الفريق الأول لنادي الوصل لكرة القدم في خانة الراعي الرئيسي اعتباراً من الموسم 2020 - 2021.

وثمّن راشد بالهول رئيس مجلس إدارة نادي الوصل مساهمات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الداعم الكبير لمسيرة النادي على مدار 60 عاماً مؤكداً أن تلك الرعاية ليست بغريبة، بل هي امتداد لمسيرة العطاء التي كان بدأها سموه منذ نشأة النادي.

وأعرب عن ثقته بأن يكون لتلك الرعاية المردود الإيجابي على الفريق الأول لكرة القدم خاصة والنادي بشكل عام الذي كان ولا يزال هدفه تحقيق البطولات في كل الألعاب، وإسعاد جماهير الإمبراطور العريضة المحبة لفريقها.

من جهته أكد محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أ.ر.م. القابضة» أن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وجه بتسخير كافة الإمكانات والدعم اللازم لإتمام هذه الشراكة.

وقال: وجدنا في نادي الوصل شريكاً يجسد الطموح والسعي، لتحقيق أعلى مستويات النجاح.. ولا شك في أن هذه الشراكة طويلة الأجل تفوق مجرد صفقة تجارية، إنها تمثل فرصة ممتازة لكلينا لنتطلع إلى العمل معاً.. ونحن على ثقة بأن التعاون فيما بيننا سيأتي ثماره قريباً».

وتأتي رعاية مركز دبي العقاري لنادي الوصل الرياضي انطلاقاً من حرص الشركة الثابت على مسؤوليتها تجاه مجتمع الإمارات وتمكينه، لتحقيق المزيد من الازدهار والتطور، فضلاً عن خلق التواصل بين الناس من خلال دعم الأنشطة والاستثمارات المختلفة، ومن ضمنها الرياضة الإماراتية.. فيما ستعود هذه الاتفاقية بالفائدة على الشريكين من خلال بنودها التي تضاعف الثقة والمسؤولية لدى الأطراف المعنية للتفوّق في الاستحقاقات المقبلة.