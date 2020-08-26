بني ياس يهزم العين.. وتعادل الوحدة والظفرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

فاز بني ياس على العين 1-صفر في بطولة أندية أبوظبي الودية لكرة القدم التي تستضيفها دار الزين، وأحرز هدف «السماوي» الوحيد الأرجنتيني نيكولاس خمينيز في الدقيقة 32 من ركلة حرة نفذها ببراعة في شباك الحارس الدولي خالد عيسى.

وقبل الهدف مباشرة كان مدافع العين سالم عبدالله قد تعرض للطرد في الدقيقة 28 ليكمل «الزعيم» قرابة ال 65 دقيقة بعشرة لاعبين.

وكان العين فاز في مباراته الأولى ضمن الدورة على الظفرة 2-1، في حين كان بني ياس يخوض باكورة لقاءاته بعد تأجيل مواجهته للوحدة في الجولة الأولى.

بدأ العين المباراة بتشكيلة ضمت خالد عيسى ومحمد شاكر ومحسن عبدالله ومحمد جمال وجمال معروف وسعيد جمعة وعمر ياسين وفهد حديد ومحمد هلال وشيوتاني وسالم عبدالله، وفي الشوط الثاني دخل اسلام خان وإيريك ولابا كودجو ومحمد عبدالرحمن وحارس المرمى إبراهيم الكعبي وريان يسلم، ومحمد خلفان ويحيى نادر.

أما بني ياس فلعب بتشكيلة ضمت فهد الظنحاني وخميس إسماعيل وساسا وخالد الهاشمي وجواو فيكتور وفواز عوانة والفاريز سواريز ولوكاتس خيمنيز وجون تيبار وسلطان الشامسي وجواو بيدرو.

وفي المباراة الثانية ضمن دورة أندية أبوظبي تغلب الظفرة على الوحدة بثنائية نظيفة سجلها خالد بطي وسعيد الكثيري في الشوط الثاني.

وتشهد الجولة الثالثة والأخيرة يوم الجمعة مواجهة العين مع الوحدة، فيما يلاقي الظفرة فريق بني ياس.