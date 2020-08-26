«عميد الصالات» يجدد التعاقد مع رافائيل ومدرب الحراس

أعلن منصور بوسمرة مشرف عام فريق كرة الصالات في نادي النصر اكتمال إجراءات تجديد التعاقد مع المدرب البرازيلي رافائيل ليوناردو المدير الفني للفريق الأول لكرة قدم الصالات في نادي النصر لمدة سنة، ومع مدرب الحراس محمد المطروشي لمدة سنة، ومع المدرب أندريه كارو مديراً فنياً لفريق شباب كرة الصالات. وقال بوسمرة: إن عميد الصالات ينشد الاستقرار الفني لتحقيق أفضل النتائج، والمنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد، مؤكداً ثقته في اللاعبين والكادر الفني والإداري لفريق نادي النصر، وتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي النصر على الدعم الكبير لفريق كرة الصالات، متمنياً أن يكون الفريق عند حسن ظن إدارة ومحبي نادي النصر.

وعلى خط متصل، أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، أمس، عن موعد القرعة الخاصة بالموسم الجديد للعبة، والتي تقرر أن تجري يوم 31 أغسطس الجاري بمقر اللجنة التنفيذية في الشارقة، وستجري قرعة مسابقات كأس الاتحاد، وكأس الإمارات، والدوري العام للرجال، ودوري فئة الشباب، صرح بذلك عمران عبدالله أمين سر عام اللجنة، ومشرف مسابقات كرة الصالات.