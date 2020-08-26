شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقترب من اليوناني مانتالوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
ذكرت صحيفة «جازيتا» اليونانية، أن النصر اقترب من ضم بيترسوس مانتالوس (28 عاماً) صانع ألعاب أيك أثينا؛ وذلك بعد موافقة ناديه على عرض «العميد» الجديد، والذي بلغ 4.3 مليون يورو، على أن ينال اللاعب راتباً سنوياً يبلغ 1.5 مليون يورو.
وكانت المفاوضات توقفت؛ بسبب العرض الأول من النصر الذي لم يرضِ طموحات نادي أيك أثينا المالية، قبل أن يتم تحسين العرض خلال الساعات الماضية.وتعاقد النصر في الموسم الحالي مع العديد من الأسماء المميزة،أبرزها سيباستيان تيجالي لاعب منتخب الإمارات الوطني الجديد.
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