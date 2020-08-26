ميسي يطلب رسمياً الرحيل عن برشلونة.. ومعركة قانونية تلوح في الأفق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من إدارة برشلونة الرحيل عن النادي الذي يلعب له منذ 2001، وذلك استغلالاً لبند في عقده يسمح له بذلك.

وينتهي عقد ميسي في يونيو/ حزيران 2021، لكن هنك بنداً فيه يسمح له بالرحيل هذا العام، وقد اعترفت الإدارة بذلك لكنها أدعت أن هذا البند انتهى مفعوله في 10 يونيو/ حزيران الماضي وهو ما تنفيه بيئة اللاعب التي تؤكد استمرار العمل بالبند بسبب استمرار الموسم حتى أغسطس/آب الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويتضمن عقد ميسي شرطاً جزائياً قيمته 700 مليون يورو في حال رحل قبل انتهاء عقده في 2021،لكن البند الخاص الذي تتحدث عنه بيئة اللاعب يلغي الشرط الجزائي، وهو مابنبئ بأن معركة قانونية قادمة بين اللاعب والنادي،

وكشفت صحيفة أوليه الأرجنتيني ان رئيس النادي بارتميو سيذهب للمحكمة ضد ميسي بحال اصر على استخدام البند الذي يسهل خروجه.

وأثارت أنباء رغبة ميسي الرحيل عن البارسا شهية عدة أندية أوروبية كبيرة، لضم أسطورة برشلونة إلى صفوفها خلال سوق الانتقالات الجاري، وعلى رأسها مانشستر سيتي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.