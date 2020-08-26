شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يوافق على تمديد عقده مع الزمالك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مهند عون وكيل الدولي التونسي فرجاني ساسي٬ لاعب نادي الزمالك، اقتراب الأخير من تمديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وقال عون في تصريحات صحفية، هناك جلسة مع ساسي ومسؤولي الزمالك عقدت خلال الساعات الماضية، واتفق الطرفان على تفاصيل تمديد العقد.

وأوضح أن العقد الجديد سيكون فيه شرط جزائي وهو نقطة الخلاف الوحيدة حتى هذه اللحظة٬ مشدداً على وجود رغبة من الطرفين في تمديد التعاقد.

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