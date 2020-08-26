اتحاد الكرة العراقي يؤكد إستمرار كاتانيتش مدرباً لـ«أسود الرافدين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد رئيس اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إياد بنيان، أن ما أثير حول المدرب السلوفيني سريشكو كاتانيتش الذي يشرف على تدريب «أسود الرافدين» في وسائل الإعلام المختلفة لا أساس له من الصحة.

وقال بنيان: إن المدرب السلوفيني سريشكو كاتانيتش باقٍ في منصبه مدرباً للمنتخب العراقي الأول، وعملية تجديد العقد معه ستتم قريباً، وكل ما أثير حوله خلال الأيام الماضية غير صحيح، وسينتهي بتجديد العقد معه.

وأضاف: المفاوضات جارية مع وكيل أعمال كاتانيتش، ولا توجد خلافات كبيرة بيننا وبينه حول تجديد العقد؛ بل مجرد عملية تنظيم للعمل للمرحلة المقبلة، خصوصاً أن جائحة كورونا أدت إلى تباعد بين المدرب كاتانيتش ولاعبي المنتخب العراقي.

على صعيد متصل، دعا مدرب المنتخب العراقي الأول الأسبق راضي شنيشل اللجنة التطبيعية إلى تجديد العقد مع كاتانيتش. وحذر شنيشل المدربين العراقيين من التفكير بشغل مكان كاتانيتش في الوقت الراهن، مؤكداً، أن الرجل عمل بصورة جيدة، ونتائجه ممتازة؛ لذلك فإن أي مدرب عراقي سيحل مكانه في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم لن يوفق في قيادة منتخب «أسود الرافدين».