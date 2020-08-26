شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن خارج حسابات المقاولون العرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف المهندس محمد عادل، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب حقيقة اهتمام ناديه باستعارة مروان محسن مهاجم الأهلي بعد نهاية الموسم الحالي، لاسيما بعد الانتقادات التي تعرض لها بعد مباراة القمة الأخيرة وصعوبة حجز مكان في تشكيلة الأهلي.

وقال عادل : لم نتحدث عن استعارة مروان محسن بنهاية الموسم الحالي ومع احترامي لمروان محسن، ولكنه ليس في حساباتنا.

وعن اهتمام عدد من الأندية بضم مهاجم المقاولون الصاعد يوسف حسن أوضح: الأهلي والزمالك وبيراميدز مهتمون بضم يوسف حسن، وهو لاعب واعد وسنه 17 سنة وعقده ممتد لـ3 سنوات جديدة.

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