إقبال كبير على المشاركة في كرنفال «قوارب التجديف»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت عمليات التسجيل للمشاركة في كرنفال بحيرة برج خليفة لقوارب التجديف «واقف»، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الجمعة، إقبالاً كبيراً وملحوظاً من مختلف شرائح المجتمع.

ويقام الحدث الرياضي الكبير للمرة الأولى في بحيرة برج خليفة انسجاماً مع توجيهات مجلس دبي الرياضي، وبرعاية شركة إعمار التي تحتضن الفعاليات وتقدم الدعم بإتاحة الفرصة لإقامة مثل هذه الأحداث المجتمعية في أجمل الوجهات السياحية بالمنطقة، ومؤسسة كايت أند سيرف المتخصصة في الألعاب المائية والترفيه والتي توفر الدعم الفني والتقني للحدث.

وأكد هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن الجميع على موعد مع حدث استثنائي فريد، الجمعة، يجمع مختلف شرائح المجتمع في مهرجان وكرنفال عائلي، مبيناً أن اللجنة المنظمة تلقت الكثير من طلبات المشاركة في الفعالية، ولا تزال الفرصة متاحة لتقلي المزيد من طلبات المشاركة عبر الموقع الرسمي حتى الخميس.

وكشف أن اللجنة المنظمة للفعالية اعتمدت البرنامج الزمني حيث سينطلق الكرنفال المرتقب من خلال فئاته المختلفة بداية من الساعة الخامسة والنصف عصراً، ويسبق ذلك التجمع بنصف ساعة، فيما يمتد الكرنفال حتى السابعة مساء، حيث سيتم بعدها تقليد المتميزين والمبدعين في التظاهرة الميداليات التي تحمل رسالة حب ووفاء وشكر إلى خط دفاعنا الأول.

وشدد مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على ضرورة الالتزام التام والكامل بكل الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكول الصحي.