مشاركة مميزة في فعالية «تجديف الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد فعالية تجديف الشارقة الافتراضي التي أطلقها مجلس الشارقة الرياضي يوم 9 أغسطس/ آب، بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وشركة القدرة للخدمات الرياضية، إقبالاً كبيراً، ووصل عدد المشاركين إلى 220 مشاركاً، بجانب انضمام خمس صالات رياضية جديدة، ليصبح إجمالي العدد عشر صالات، ضمن خطة توسيع قاعدة المشاركات على مستوى الدولة، وجذب أكبر عدد ممكن من الصالات الرياضية للمشاركة في الفعالية التي يسدل عليها الستار في الخامس من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في المجلس: شهد التسجيل منذ بدايته في 28 يوليو/ تموز الماضي إقبالاً من محبي الرياضة بشكل عام والتجديف، بشكل خاص، حيث توجد مشاركات من خارج الدولة مثل المملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، والولايات المتحدة الأمريكية، ما يعكس مدى اهتمام الجمهور بممارسة الرياضة والمشاركة في مثل هذه الفعاليات لتحقيق الأهداف المرجوة.