الاتحاد الآسيوي للشطرنج يختتم المعسكر التدريبي للفتيات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم بنجاح أول معسكر تدريبي في رياضة الشطرنج عبر الإنترنت للفتيات أقل من 20 سنة من كافة دول قارة آسيا وذلك بالتعاون بين الاتحاد الآسيوي للشطرنج ولجنة الشطرنج النسائي وصندوق التنمية في الاتحاد الدولي للشطرنج. وأكد هشام علي الطاهر أمين عام الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس اللجنة المنظمة للمعسكر التدريبي أن تنظيم هذا المعسكر جاء في إطار توجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج بضرورة الاهتمام بالشطرنج النسائي واللاعبات الفتيات أقل من 20 سنة من مختلف البلدان الآسيوية وكذلك زيادة وتنوع الأنشطة والبرامج لتنشيط الاتحادات واللاعبين خلال فترة جائحة كورونا والاستفادة من الإنترنت لتطوير الأنشطة والبرامج التدريبية عن بعد بما يحقق مصلحة اللاعبين وتأهيل الكوادر الفنية والحفاظ على جاهزيتهم.

وأوضح هشام الطاهر أن هذا المعسكر التدريبي جاء تتويجاً لجهود وأنشطة الاتحاد الآسيوي للشطرنج بعد تنظيم عدة دورات لإعداد وتأهيل الحكام والمنظمين والمدربين عبر الإنترنت وأيضاً تنظيم عدة بطولات قارية رسمية عبر الإنترنت كان آخرها بطولة آسيا للمخضرمين كبار السن فوق 50 و65 سنة.