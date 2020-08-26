حلبة مرسى ياس تستضيف سباق جائزة الفورمولا 1 في ديسمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، أن حلبة مرسى ياس، ستستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي لعام 2020 يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول، حيث ستكون خاتمة موسم 2020.

ومن المقرر أن تنظم فعاليات النسخة 12 من الحدث العالمي من دون جمهور، نظراً للظروف العالمية المرتبطة بجائحة «كورونا»، وتتحول جزيرة ياس خلال عطلة أسبوع السباق إلى منطقة حيوية مخصصة لرياضة الفورمولا1، لتصبح إحدى أكبر المناطق الآمنة في المنطقة، ويسمح بدخولها حصرياً لكادر العمل الأساسي المسؤول عن تنظيم السباق، إضافة إلى أعضاء الفرق، وسائقي البطولة. ويتطلب تنظيم الحدث تخطيطاً شاملاً وتعاوناً وثيقاً يجمع العديد من الجهات الرسمية الحكومية في الإمارات، إضافة إلى إدارة الفورمولا1، وتهدف الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال عطلة أسبوع سباق الفورمولا1 على جزيرة ياس بالدرجة الأولى، إلى المحافظة على صحة وسلامة جميع طواقم العمل وأفراد عائلة الفورمولا1، والمحافظة في الوقت نفسه على التنافسية خلال السباق الختامي لهذا الموسم.

وتُختتم فعاليات عطلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي لهذا العام يوم 13 ديسمبر، بحضور نخبة من أكبر نجوم رياضة الفورمولا1، من ضمنهم لويس هاملتون، وشارل لوكلير، وماكس فيرستابن، وفالتيري بوتاس، ويسعى لويس هاملتون إلى تسجيل انتصاره الثالث على التوالي، والسادس خلال مسيرته الرياضية في أبوظبي ،بعد الأداء القوي وسيطرته على مجريات السباق في الموسمين الماضيين، فيما فرضت مرسيدس حضورها القوي وتصدرت ترتيب الصانعين على مدار الأعوام الستة الماضية.