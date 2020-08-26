ختام ناجح لمعسكر فتيات الجوجيتسو في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسدل الستار غداً الأربعاء على المعسكر المغلق للفتيات الذي ينظمه اتحاد الإمارات للجوجيتسو في فندق دوسيت ثاني في أبوظبي، بمشاركة مميزة لأكثر من 180 لاعبة، يمثلن مختلف أندية الدولة. ويتوج المعسكر فعالياته بإقامة الجولة الختامية لبطولة أم الإمارات ضمن الموسم الرياضي 2019-2020.

ونجح المعسكر في جمع نجمات رياضة الجوجيتسو من أندية الوحدة وبني ياس والعين والظفرة والوصل والفجيرة وشباب الأهلي تحت مظلته، لا سيما أنه ساهم بشكل رئيسي في إعدادهن وتجهيزهن لخوض غمار الجولة الثالثة والختامية من بطولة أم الإمارات للجوجيتسو إحدى أغلى البطولات على الساحة المحلية. وكانت المعسكرات المغلقة التي نظمها الاتحاد خلال الفترة الماضية للرجال قد حظيت بإشادة واسعة النطاق، كما شكَلت فرصة مثالية للاعبي الجوجيتسو المحترفين والهواة خلال فترة التوقف بسبب جائحة كورونا، وساعدتهم على الحفاظ على مستويات جيدة من اللياقة البدنية والجاهزية لخوض الاستحقاقات.

وحرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو على تسخير جميع الإمكانات للخروج بمعسكر تدريبي ناجح، تحقق منه اللاعبات أقصى قدر من الاستفادة، وذلك من خلال تطبيق برنامج مكثف بإشراف الجهاز الفني لدى الاتحاد. وتضمّن البرنامج تدريبات الجوجيتسو وتمارين اللياقة البدنية، وجلسات التعافي التي توفر للاعبات تجربةً مميّزة، تعزز جاهزيتهن البدنية والنفسية للعودة لبساط النزال.

وتشكل بطولة أم الإمارات للجوجيتسو منصة رياضية نسائية مهمة للاعبات اللاتي ينشدن الاحتراف، وتحقيق الإنجازات المحلية والقارية والعالمية، إذ تقتصر المنافسات على مشاركة اللاعبات المواطنات فقط، ويقوم بالتحكيم فيها طاقم نسائي، وتشارك فيها أطقم طبية وفنية من السيدات. كما ستكون المشاركة في الجولة الختامية مقتصرة على اللاعبات اللاتي شاركن في المعسكر المغلق نظراً لجاهزيتهن وقدرتهن على المنافسة وتقديم أداء يليق بأهمية وحجم المناسبة، وخضوعهن لجميع الإجراءات والتدابير الوقائية وفقاً للبروتوكول الطبي الذي أصدره الاتحاد.

وأكدت سميرة مرشد الرميثي- مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، على أهمية المكانة التي تتمتع بها بطولة أم الإمارات للجوجيتسو على مستوى الدولة، مشيرة إلى أن البطولة بحد ذاتها تشكل قيمة كبيرة، حيث أنها تتزامن مع يوم المرأة العالمي، خاصة أن المرأة الإماراتية لم تترك مجالاً إلا وأبدعت فيه وتركت فيه بصماتها الواضحة في النجاح.

وقالت: إن إقامة أكبر معسكر لرياضة الجوجيتسو في العالم للسيدات عقب جائحة كورونا يعتبر بحد ذاته إنجازاً للمرأة الإماراتية التي تتمتع بدور مشهود على الساحة الرياضية بشكل عام والجوجيتسو بشكل خاص، فلدينا اليوم مدربات وحكمات ونجمات إماراتيات عالميات ارتقين بالرياضة الإماراتية إلى أبعاد ومستويات جديدة.