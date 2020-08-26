شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية غير عادية لاتحاد الدراجات لاعتماد لائحة الانتخابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر مجلس إدارة اتحاد الدراجات برئاسة أسامه أحمد الشعفار عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد في الخامسة من مساء يوم 2 سبتمبر المقبل في مقر الاتحاد بالشارقة بحضور ممثلين لكافة الأندية الأعضاء.

ويتضمن جدول اعمال الاجتماع مناقشة واعتماد لائحة انتخابات الدورة الجديدة 2020- 2024 ومناقشة واعتماد مراحل وإجراءات الاجتماع الانتخابي بالإضافة الى اعتماد تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون.

وحدد المجلس يوم 31 أغسطس الجاري آخر موعد لتلقي مقترحات الأندية وتأكيد حضور الممثلين لها في الموعد المحدد وقام الاتحاد بإرفاق مسودة للائحة الانتخابات ومسودة مراحل وإجراءات الاجتماع الانتخابي لكافة الأندية الأعضاء للاطلاع.

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