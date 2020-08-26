شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُنظم ورشة عمل بروتوكول المباريات غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُنظم اتحاد الإمارات لكرة القدم صباح يوم غد الأربعاء، ورشة عمل بروتوكول المباريات عبر نظام الاتصال المرئي، بمشاركة الأجهزة الإدارية ومسؤولي الاتصال في جميع الأندية، وذلك لشرح بنود البروتوكول الخاص بالمباريات الذي أصدره اتحاد كرة القدم مؤخراً.

وكانت اللجنة المشرفة على تطبيق بروتوكول المباريات عقدت الأسبوع الماضي الورشة الأولى، والتي شهدت مشاركة أكثر من 150من ممثلي الأندية، بهدف تعريفهم على العمليات الخاصة بإقامة المباريات والضوابط الواجب توافرها من قبل الأندية حفاظاً على السلامة العامة.

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