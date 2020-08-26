شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة المصري يحيل عدلي القيعي للجنة الانضباط والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر اتحاد الكرة المصري تكليف سيد البندراي، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد، بمراجعة تصريحات عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي التي قالها في قناة النادي خلال الساعات الأخيرة، وفي حالة التأكد من صحتها سيتم توقيع عقوبات على القيعي بداعي التجاوز في حق لجنة الحكام التي اختارت الحكم الكرواتي لإدارة مباراة القمة الأخيرة.
وانتقد عدلي القيعي حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وقال: هذا الحكم نفذ أجندة بكل وقاحة، وأخطاؤه غريبة، ولقطة وليد سليمان ضربة جزاء والحكم لجأ لتقنية الفيديو لكنه لم يتخذ القرار الصائب.
وطالب عدلي القيعي أبناء القلعة الحمراء بالاتحاد في الفترة الحالية، مؤكداً أن هذا الوقت يستدعي الالتفاف حول الكيان بسبب التحالفات الكبيرة ضد النادي، وقال: التحالفات ضد الأهلي في زيادة، وكذلك الإنفاق، وهناك من يتفنن في إيجاد أخطاء للنادي الأهلي، خاصة في خطوات التجديد للاعبين»، مؤكداً: «ما حدث في مباراة القمة لم يفاجئني ولكن أكد مخاوفي».
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