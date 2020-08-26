الاتحاد والفتح والاتفاق تضرب بالأربعة في الدوري السعودي

أحيا اتحاد جدة والفتح حظوظهم بالبقاء في دوري المحترفين السعودي بعد فوز الأول على ضيفه الفيحاء 4-1 وفوز الثاني على الحزم 4-3 في افتتاحية الجولة 27 التي شهدت عودة الاتفاق للانتصارات بفوز عريض على ضيفه الرائد 4-0 في حين عاد أبها بنقطة ثمينة بعد تعادله مع مضيفه الشباب 1-1.

ويدين العميد بانتصاره الذي جدد آماله بالهروب من الهبوط لنجمه البرازيلي رومارينهو والدولي السعودي فهد المولد؛ إذ تقاسم الثنائي تسجيل الرباعية في مرمى حارس الفيحاء مسلم آل فريح على مدار الشوطين.

بكر الاتحاد في حسم الأمور عندما سجل رومارينهو هدفين في أول خمس دقائق من المباراة «3 و5» بيد أن الضيوف استطاعوا تنظيم الصفوف والبدء بتهديد مرمى الحارس البرازيلي غروهي حتى تمكنوا من تقليص الفارق عن طريق انجيليو نيتو «28» لينتهي الشوط الأول 2-1.

وفي الشوط الثاني أضاف فهد المولد هدفين للاتحاد من ضربة جزاء 68 ومن تسديدة قوية 77 ليحسم الاتحاد النتيجة رافعاً رصيده إلى 30 نقطة وتقدم للمركز الحادي عشر كما سدد فاتورة لقاء الدور الأول الذي خسره بنفس النتيجة، بينما تراجع الفيحاء للمركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة وأصبح في موقف حرج في الجولات الثلاث المتبقية.

وفي الأحساء تمكن الفتح من اقتناص فوز ثمين 4-3 على ضيفه الحزم رافعاً رصيده إلى 29 نقطة وتقدم للمركز الثاني عشر بفارق الأهداف عن الفيحاء، وتجمد رصيد الحزم على 27 نقطة متراجعا للمركز الرابع عشر وبات مهدداً بالهبوط خاصة وأنه سيواجه مواعيد صعبة بدءاً من لقاء الهلال المتصدر في الجولة القادمة على ملعب الأخير.

ماراثون الأهداف كان مثيراً،حيث تقدم الفتح عن طريق سفيان دبكة بعد 18 دقيقة ولحق الحزم بالتعادل قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق عن طريق ضربة جزاء نفذها البرازيلي كارلوس ستراندبيرج.

وفي الشوط الثاني أضاف الفتح هدفين في ظرف دقيقتين عن طريق متشيل دي فيردي وباشكيم «49 و51» قبل أن يقلص أسامة الخلف الفارق بهدف ثان للحزم 59، وقبل 10 دقائق من نهاية اللقاء قتل علي الحسن المباراة بهدف رابع، ما جعل هدف عبد الرحيم اليامي المتأخر بعد ذلك للحزم غير مؤثر.

وأكد البلجيكي نيك فيريرا مدرب الحزم أن فريقه تخطى مباراة شبهها بالنهائية، مضيفاً «سنخوض مباراة حسم أخرى السبت المقبل أمام الاتحاد علينا التعامل معها بنفس التركيز لمواصلة العمل من أجل البقاء».

وأكد سانتوس مدرب الحزم أن فريقه تلقى خسارة موجعة بيد أنه استدرك «سنتمسك بالأمل حتى لو كان 1%، أمامنا مباراة صعبة أمام الهلال ويجب أن نتعامل معها بكل قوة حتى لا نخسر المزيد من الأمل».

وضرب الاتفاق مرمى الرائد برباعية نظيفة جعلت الألباني هاسي مدرب الأخير يخرج ثائراً بعدها حيث قال «لم نكن بمستوانا،كان الفريق نائماً وأيضاً حكم المباراة كان نائماً بكثرة التوقفات».

وتابع: على الرائدين الكف عن ضغط اللاعبين بطموح الحصول على المقعد الآسيوي، من يهتم بهذا الأمر يؤثر في الفريق الذي يجب ان يكون تركيزه عالياً في الملعب ويبحث عن الفوز بغض النظر عن أي حسابات أخرى.

وامتدح السعودي خالد العطوي مدرب الاتفاق فريقه مبيناً أنه قدم مباراة كبيرة، وتابع «الفريق يواصل تقدمه واستعداده للفوز دائما،نحن نعمل للمستقبل حتى لو تغير الجهاز الفني في الموسم المقبل».

وكان الفوز الاتفاقي قد حسم من الشوط الأول عندما استقبل مرمى الحارس الجزائري عز الدين دبكة ثلاثة أهداف افتتحها عبد الله آل سالم واتبعه سوليمان داكارا قبل أن يضيف القائد فيليب كيش الهدف الثالث من نقطة الجزاء في الدقائق«7 و13 و45+4» بينما اختتم هزاع الهزاع الرباعية في الدقيقة 95.

وبذلك توقف رصيد الرائد على 42 نقطة في المركز السادس وتقدم الاتفاق للمركز السابع برصيد 39 نقطة.

ومن الرياض عاد أبها بنقطة ثمينة بعد تعادله بهدف من أمام الشباب منهياً بذلك مسلسل الهزائم التي لاحقته في أخر ثلاث مباريات، وواصل الشباب مسلسل التفريط في النقاط بتعادله الثاني توالياً.

سجل الشباب أولاً بواسطة الكولومبي اسبريليا 18 وتعادل التونسي سعد بقير للضيوف من ضربة جزاء 67 وشهدت المباراة طرد محور الشباب عبد الملك الخيبري «90» وأصبح لأبها 34 نقطة في المركز التاسع وللشباب 39 نقطة ثامناً.