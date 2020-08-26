تعرّف إلى تاريخ مواجهات الهلال والفيصلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

قبل المواجهة المرتقبة بين الهلال، وضيفه الفيصلي، الثلاثاء، في ختام الجولة 27 من الدوري السعودي يقف تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين في صف الأول، إذ تقابل الفريقان في 19 مباراة لحساب الدوري، فاز الهلال في 14 مواجهة، وانتهت 5 مواجهات بالتعادل، كأفضل نتيجة لمصلحة الفيصلي.

ويسعى الهلال لتحقيق النقاط الثلاث من أجل التعادل بالصدارة 9 نقاط عن غريمه النصر قبل مباراة السهرة التي تجمع الأخير بالعدالة، وإذا خسر النصر فسيتوج الفريق الهلالي رسمياً باللقب.

في المقابل، سيكون فوز الفيصلي حدثاً تاريخياً لعنابي سدير، باعتباره الانتصار الأول للفريق دورياً على أزرق العاصمة، كما سيعزز أهداف الفريق بالمنافسة على المركز الثالث، والحصول على بطاقة تؤهله للمرة الأولى إلى دوري أبطال آسيا، إما مباشرة إذا حل ثانياً، وإما عن طريق الملحق إذا صار رابعاً.

وتعود أول مباراة بين الفريقين لحساب الدوري لموسم 2006 عندما فاز الهلال بهدف من دون مقابل، على ملعب الفيصلي، أما آخر مباراة في الدور الأول فانتهت بالتعادل «2-2»، وتعتبر نتيجة 5-1 التي فاز بها الهلال في دوري 2016 هي الأكبر في تاريخ المواجهات، تليها 4-0 في موسم 2016.