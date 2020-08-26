شريف إكرامي: لا فرق بين انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك أو بيراميدز

قال الكابتن شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق، أن هناك بعض أبناء النادي خالفوا مبادئ النادي التي تربوا عليها في الفترة الأخيرة.,موضحا ان بعض أبناء النادي خرج بعد الهزيمة من الزمالك ليقول أن هناك مشكلة في تعاقدات الأهلي في وسائل الاعلام.

وأضاف "إكرامي"خلال لقائه ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدي البلد": عندما اتخذت قرار الرحيل أعلنت بعض الأسباب ورفض إعلان البعض الآخر، ولن أتحدث عنها حتى ولو كانت ستنصفني، لأنها قد تشير إلى عيب في النادي.

وتابع: عندما قلت الأولوية لرباط العائلة، بمعنى ما كنت لأخرج لأقول رأي في رحيل رمضان لبيراميدز لأنني لو قولت أنني رفضت قراره ما كنت لأستطيع النظر في عينه وعين شقيقتي ولو قلت العكس لم تكن الجماهير لتنصفني.

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وأوضح ان الأهلي ليس مؤسسة خيرية وعندما تم ترشيحي لوظيفة مدير الكرة هذا شكل ضغط عليا، بسبب أن البعض طالبني بالاعتزال.

وأشار "اكرامي" الي ان أمير توفيق هو أول شخص عرف أن بيراميدز يفاوض رمضان صبحي، بعد ذلك نادر شوقي وكيل رمضان وكنت أنا ثالث شخص يعلم بهذا الأمر، وكابتن إكرامي الكبير لم يكن يعلم أصلاً واللي عنده معلومة يقول.