شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم: الإصابات اللى في الاهلي تخلّص على برشلونة والباير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شريف عبد المنعم, نجم الأهلي السابق ، أن الأهلي هو الراعي الرسمي للبهجة فى مصر ، وسيظل الكيان كما هو.

وأضاف نجم الأهلي السابق، فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة on time sport 2، أن الإصابات التي تعرض لها لاعبو الأهلى منذ 3 سنوات تقتل أي فريق لو كان برشلونة أو بايرن ميونيخ .

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وتحدث شريف عبد المنعم الشهير بلقب "ترافولتا" الكرة المصرية عن العلاقة التاريخية بين نجوم الأهلي والزمالك القدامى مضيفا لا يجب أن يتم تحميل الخطيب أي إخفاق للفريق ، وواصل عبد المنعم حديثه قائلا فايلر أخطا بعدم الدفع بمروان محسن بجوار بادجي منذ بداية مباراة القمة وكان الأفضل اللعب بطريقة 3-5-2

وتابع: " الحكم تعمد عدم احتساب ضربة جزاء لوليد سليمان، ووجه النصائح لمهاجم الأهلي قائلا، "أنصح مروان محسن أن يتدرب بشكل جيد لانه لاعب مميز ومع أول هدف الجمهور كله هيصفق محتاج دعم نفسي وثقة كبيرة".