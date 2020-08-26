شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الجبلاية السابق: من حق الاهلي مطالبة "فيفا" بدعم مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر
وتابع: لا أستطيع الترشح على رئاسة اتحاد الكرة في وجود أسماء بحجم هاني أبو ريدة وأحمد شوبير ولكن في غيابهما سأترشح للرئاسة، مضيفا: إذا أصبحت رئيساً للاتحاد المصري لكرة القدم، فـ أول شئ سأفعله هو تفعيل رابطة الأندية المُحترفة.
وطالب بأن يكون من يترشح لانتخابات اتحاد الكرة سواء أبو ريدة أو شوبير بأن يكون لديهم برنامج واضح ويعملون على تنفيذه ، وشدد على أنه لم أيهاجم أحمد شوبير عندما أصبح نائباً للاتحاد المصري لكرة القدم، ودعمته في الانتخابات التكميلية ، وأضاف: أؤيد تقليص عدد الأندية أعضاء الجمعية العمومية باتحاد الكرة، بشرط حفاظ ذلك علي حقوق الجميع.
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