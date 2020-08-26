شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: حسيت أن الاهلي هيهبط من كتر التقطيع و6 كيلو وراء غياب صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع الإعلامي أحمد شوبير عن الأهلي ضد بعض الأشخاص الذين يهاجمون مجلس الخطيب خلال الفترة الماضية وبالتحديد عقب خسارة القمة بثلاثية مقابل هدف وحيد، قائلا أن النادي الأهلي هو أحد قوى مصر الناعمة وطبيعي أن يكون مستهدف لإسقاطه، لكن هذا لا ينفي أنه واجهة مشرفة وأن يظل قوي رغم الظروف التي يمر بها العالم يثير غيرة البعض.

وتابع شوبير في خلال تقديمه لبرنامج "ملعب بي أون تايم" على فضائية أون تايم سبورت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "من كتر الكلام على المباراة حسيت الأهلي هيهبط درجة تانية، الأهلي متصدر جدول البطولة وبعد خصم 3 نقاط من الزمالك فى نهاية الدوري بعد انسحابة من مواجهة الأهلى الأولى سيصبح الفارق 17 نقطة كاملة”.

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وأضاف بلغة الأرقام الأهلى الأقوى دفعًا والأقوى هجوم ومتصدر الجدول بكل الأرقام بهزيمة وحيده” ، وعن استبعاد صالح جمعة من قائمة مباراة الجونة قال شوبير: "رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي عقد جلسة مع صالح جمعة لاعب الفريق، مشيراً أن المدرب أكد أن خلافه مع اللاعب بسبب زيادة وزنه.

وأوضح: "فايلر اجتمع مع صالح جمعة والمدرب أكد له أنه لا يوجد خلاف معه سوى زيادة وزنه فقط، فايلر طالب صالح جمعة بإنقاص وزنه 6 كيلو، لكي يصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات المقبلة"، وختم: " المدرب السويسري كان يمتلك عروضاً تدريبية في أوروبا، ودخل في صراع مع نفسه لكنه في النهاية قرر العودة للنادي الأهلي مرة أخرى".