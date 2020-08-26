شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الأهلى لا يفوز في وجود "فار".. ومروان محسن "مظلوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الدوري المصري الممتاز مازال طويلاً، وإن الأهلي فقد نقاطا، والقلعة البيضاء حققت فوزاً هاماً على الغريم التقليدي بعدما تحدثوا عن خوف الزمالك من قبل.

أضاف مرتضى منصور: "الأهلي ليس مخيفاً أو بعبع طالما أن هناك حكاماً أجانب وتقنية فار، والأحمر لا يفوز في حضرتهم خلال المباريات التي يخوضها في الدوري المصري الممتاز".

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وشدد مرتضى منصور خلال اجتماعه باللاعبين تم اذاعته فيديو تم بثه عبر قناة "الزمالك" الفضائية: قلت من قبل هاتوا تقنية فار ولن يفوز الأهلي، والمدير الفني السويسري رينيه فايلر والمهاجم مروان محسن يتعرضان لظلم شديد خلال الفترة الحالية، وأن المدرب الأجنبي يعمل من خلال قائمة يمتلكها.