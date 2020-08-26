شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي: فايلر حاول إقناعي بالبقاء في الأهلي لكني رفضت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي أن رينية فايلر مدرب الفريق، حاول إقناعه كثيراً للبقاء مع الفريق في الفترة المقبلة، إلا أنه رفض بأن يكون في الاختيار الثاني، وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية: كانت أولوياتي الخروج من الأهلي بشكل محترم، والأمر جاء بتلقائية وبنية صافية، وماعنديش أي طموح، بمعنى أنني لا أخطط لهدف محدد، وقلت في قرار رحيلي "سأعود للنادي إن شاءت الأقدار"، بمعنى أن الفريق اذا احتاجني في أي وقت سأكون متواجد، كنت أقيم علاقتي وعلاقة والدي وشقيقي بالنادي في أمر الرحيل ولم أخطط لمستقبلي بعد الأهلي.

واصل: كان كل هدفي أن أعود للملعب فقط، وارد ألا يحبك الجميع ولذلك البعض أغضبهم طريقة رحيلي بشكل جيد، عندي ثوابت وأسرار البيت ما تخرجش برة، نحافظ على بعض في الإعلام ومن هذا المنطلق أوضحت أسبابي الشخصية وموقف الإدارة ، أضاف: تعاملت مع 4 إدارات و10 مدربين والأشخاص لا تمثل الكيان بالنسبة لي، رأيت ما حدث مع حسام عاشور لابتعاده تماماً عن الصورة، ولكني رأيت أنني مرحلة وانتهت بالنسبة للنادي ومازلت قادر على اللعب، ولذلك لم أرد الوصول إلى مرحلة الاختلاف، فقررت الرحيل في وقت مبكر.

زاد: اجتمعت مع سيد عبد الحفيظ، واستكملت دوري في التدريبات، وتحدثت مع فايلر وأخبرته بقراري، وحاول إقناعي بالبقاء كثيراً، وقال لي أن لي دور مهم في النادي وأنني الحارس الثاني في الفريق ومرشح للعب في أي وقت ، اختتم: ورفضت هذا الأمر لأنه لدي طموح أن ألعب، علاقتي بفايلر جيدو ولكنه ليس صديقي، وماعنديش رد على البعض اللي اتهمني بأني سأنقل فايلر إلى بيراميدز، هذا مؤسف.