شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي يعترف: رفضت تخفيض الرواتب في جائحة كورونا.. والأهلي ورطّني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي السابق، عن كواليس قرار الخصم من عقود اللاعبين بعد هزيمة الأهلي بخماسية أمام صن داونز الجنوب أفريقيا في النسخة الماضية بدوري الأبطال.

وقال شريف في تصريحات تلفزيونية: دور كابتن الفريق هو توصيل صوت اللاعبين..مُتابعاً: بعد مباراة صن داونز التى خسرناها بخماسية تعرضنا لخصم كبير بقيمة 10%، وطلبني سيد عبد الحفيظ بأن أبلغ اللاعبين بالقرار، لم يكن عندي شك بأن النتيجة كانت كارثية، ولكن كان لابد من المناقشة، لم أكن مع الفريق وقتها كنت في مصر.

وأوضح: نصحته بالانتظار، وقلت له إننا لدينا مباراة عودة وبعدها مباراة بيراميدز وليس الوقت مناسباً لهذا الأمر خاصة أن الدوري على المحك، ولم يتم الموافقة على رأيي، وطلبت منه حافز أن أبلغ اللاعبين بالقرار وأن يكون المقابل هو إلغاء هذا القرار حالة التتويج بكأس السوبر".

واصل: أبلغت اللاعبين وبعد ذلك حصل ما أشبه بثورة ولكنهم امتثلوا للقرار في النهاية، بعد ذلك توجنا بالسوبر والدوري، واجتمعنا مع عبد الحفيظ والخطيب، وذهبت إليه أنا وعاشور وتحدثنا معم خاصة بعد ضم لاعبين جدد، وتطبيق الخصم على القدامى، ولكن الأمر تم رفضه.

اختتم: مظهري أمام اللاعبين لم يكن مناسبا بعد هذا الموقف، ثم بعد أزمة كورونا، تحدث معنا عبد الحفيظ بشأن تخفيض العقود، فقلت له هل هناك أزمة، قال الناس بتقول فيه أزمة، فقلت له إني مش موافق، وطلبت منه إبلاغ اللعيبة".

Advertisements

وأضاف: بطولة أفريقيا هتتحسبلي، لأنني ما زلت مقيد بالفريق حتى الآن، وسأتساوى مع عصام الحضري بـ 6 بطولات قارية، والناس كلها نقلتني بيراميدز عشان الفلوس، بعد رحيلي عن الأهلي.. النادي وجهلي الشكر وبالتالي كنت مستفيد بالخروج الكبير من النادي، وبالتالي اذا انتقلت لبيراميدز سأحصل على مقابل كويس، فإذا كنت حققت الاستفادة المادية والمعنوية، لماذا أقوم بأمر أخر يجعلني أخسر كل هذا".

واصل: لم يحدث توقيع رسمي لبيراميدز حتى الآن، وكان هناك مفاوضات مع أندية أخرى ولكن بيراميدز الأقرب وسأعلن رسمي بعد التوقيع ، واستكمل: عندما اتخذت قرار الرحيل عن الاهلي .. بيراميدز تحدث معي لرغبتهم في تواجدي، فكرة الجلوس على الدكة ورادة لأنها كرة قدم ولكني قررت خوض تجربة جديدة للمشاركة.

استأنف: أتمنى الوصول لكأس العالم 2022، ولكني قلق على المنتخب بسبب السوشيال ميديا وتفاعل الجيل الحالي معه، ويجب أن يعلموا أن السوشيال ميديا ليس جمهور الكرة الحقيقي.

اختتم: الجيل الذي لعب في الأهلي بعد فترة التوتر في 2011، هو جيل مسئول ومن الفترات التي أعتز بها مع النادي، بعد ما تحمله بسبب توقف الدوري.