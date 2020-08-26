تعرف على حكام مباراتي المصري مع نادي مصر وسموحة مع الطلائع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اسماء حكام مباريات اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 للدوري الممتاز ، والتى جاءت على النحو التالي:-

طلائع الجيش وسموحة طلائع الجيش وسموحة احمد الغندور "حكم ساحة" وشريف عبد الله "مساعد أول" وشهاب راشد "مساعد ثان" وعاطف حسين "حكم رابع" ومحمود دسوقي "حكم فيديو" ومحمود وفا "مساعد فيديو" Advertisements اف سى مصر والمصرى اف سى مصر والمصرى محمود بسيوني "حكم ساحة" وعمر فتحي"مساعد أول" وابراهيم السوداني "مساعد ثان" ومحمد حسان "حكم رابع" ومحمود ناصف"حكم فيديو" ومحمد التابعي"مساعد فيديو"

الاهلي والجونة الاهلي والجونة ابراهيم نورالدين"حكم ساحة" ووائل شعبان"مساعد أول" واحمد لطفي"مساعد ثان" ومحمد عبد الحافظ "حكم رابع" ومحمود البنا "حكم فيديو" وسعيد حمزة"مساعد فيديو

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