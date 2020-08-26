شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي: لا فرق بين انتقال رمضان صبحي لبيراميدز أو الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق، أن هناك بعض أبناء النادي خالفوا مبادئ القلعة الحمراء التي تربوا عليها في الفترة الأخيرة وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية: بعض أبناء النادي خرج بعد الهزيمة ليقول أن هناك مشكلة في تعاقدات الأهلي في وسائل الاعلام، هل اتعلمت كدة في الأهلي ؟، واصل: عندما اتخذت قرار الرحيل أعلنت بعض الأسباب ورفض إعلان البعض الآخر، ولن أتحدث عنها حتى ولو كانت ستنصفني، لأنها قد تشير إلى عيب في النادي.

أضاف: عندما قلت الأولوية لرباط العائلة، بمعنى ما كنت لأخرج لأقول رأي في رحيل رمضان لبيراميدز لأنني لو قولت أنني رفضت قراره ما كنت لأستطيع النظر في عينه وعين شقيقتي ولو قلت العكس لم تكن الجماهير لتنصفني ، وقال: الأهلي ليس مؤسسة خيرية وعندما تم ترشيحي لوظيفة مدير الكرة هذا شكل ضغط عليا، بسبب أن البعض طالبني بالاعتزال.

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استكمل: أمير توفيق هو أول شخص عرف أن بيراميدز يفاوض رمضان صبحي، بعد ذلك نادر شوقي وكيل رمضان وكنت أنا ثالث شخص يعلم بهذا الأمر، وكابتن إكرامي الكبير لم يكن يعلم أصلاً واللي عنده معلومة يقول.

واصل: لم يخرج قرار رسمي من الأهلي بمنعي من دخول النادي، والحديث عن تقاضي أموال من بيراميدز بسبب رمضان أمر سخيف لا إجابة له، وصفقة رمضان ظهرت وانتهت في 5 أيام ، اختتم: عدم وجود رمضان في أي مكان غير الأهلي هو أمر غير طبيعي، ولذلك انتقاله إلى الزمالك أو بيراميدز سواء.