وكيل أعماله : فرجاني ساسي سيُجدد للزمالك بعد بطولة أفريقيا 3 مواسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مهند عون ، وكيل فرجانى ساسي لاعب الزمالك، أن اللاعب أتفق مع إدارة الزمالك على تأجيل التجديد حتى نهائي دوري أبطال إفريقيا ، وبعدها سيتم تجديد عقده لمدة 3 مواسم ، وأضاف عون فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة on time sport2 ، قائلا ننتظر نهائي دوري أبطال إفريقيا لحسم ملف تجديد فرجاني في الزمالك ، مضيفا إدارة الفريق أجلت حسم التجديد ولم أحدد شروط جزائية فى تعاقد ساسي مع الزمالك وهناك اتفاق مبدئي بين إدارة الزمالك وساسي حول التجديد.
واستكمل عون، اللاعب لديه رغبة فى التجديد و لا يوجد أي مشاكل مادية أو مستحقات متأخرة للاعب في الزمالك واللاعب لم يشتكي يوما من تأخر راتبه أو جزء من مستحقاته.
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