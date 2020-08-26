شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أعماله : فرجاني ساسي سيُجدد للزمالك بعد بطولة أفريقيا 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مهند عون ، وكيل فرجانى ساسي لاعب الزمالك، أن اللاعب أتفق مع إدارة الزمالك على تأجيل التجديد حتى نهائي دوري أبطال إفريقيا ، وبعدها سيتم تجديد عقده لمدة 3 مواسم ، وأضاف عون فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة on time sport2 ، قائلا ننتظر نهائي دوري أبطال إفريقيا لحسم ملف تجديد فرجاني في الزمالك ، مضيفا إدارة الفريق أجلت حسم التجديد ولم أحدد شروط جزائية فى تعاقد ساسي مع الزمالك وهناك اتفاق مبدئي بين إدارة الزمالك وساسي حول التجديد.

وواصل وكيل فرجانى ساسي لاعب الزمالك، تصريحاته قائلا أن علاقة ساسي بالزمالك جيدة جدا ويعتبر من أبناء النادي ويشعر بالراحة النفسية والمعنوية داخل النادي ، وتابع حديثه قائلا يبتقى فى عقد ساسي موسم واحد ، وأنفى ما أشيع على لساني بأنه يرفض تجديد عقده ولم أصرح مطلقا لأي وسيلة إعلام مقروءة أو مسموعة برفضه التجديد.

واستكمل عون، اللاعب لديه رغبة فى التجديد و لا يوجد أي مشاكل مادية أو مستحقات متأخرة للاعب في الزمالك واللاعب لم يشتكي يوما من تأخر راتبه أو جزء من مستحقاته.