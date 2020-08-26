شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة عضلة القلب أولى خطوات برنامج تأهيل "ظهير" الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ محمد عبد الشافى ظهير أيسر الزمالك مرحلة العلاج الطبيعى والتأهيل بعد أسبوعين عقب الراحة السلبية التى حصل عليها عبد الشافى بعد إجراءه جراحة تثبيت عظمة الترقوة، وكشف مصدر داخل الجهاز الطبى فى الزمالك أن محمد عبد الشافى سيبدأ أولى مراحل التأهيل برفع كفاءة عضلة القلب وتقويتها حيث تساهم تقوية عضلات القلب في قدرة الجسم على تحمل تدريبات مكثفة مما يساهم في تقليل فترة العلاج والتأهيل وعودة اللاعب سريعا للمشاركة في المباريات والتدريبات.

من ناحية أخرى وقع محمد عبد الغنى مدافع الزمالك على تمديد تعاقده مع إدارة نادى الزمالك لمدة 3 مواسم جديدة تبدأ من الموسم بعد القادم ، بعدما اتفق أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة مع اللاعب على كافة بنود التعاقد ، حيث كان ينتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، الا ان إدارة النادى نجحت فى تمديد تعاقده 3 مواسم مقبلة على أن ينتهى العقد الجديد 2024.

في سياق مختلف يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك محاضرة للاعبيه اليوم ، الأربعاء، عقب وجبة العشاء خلال المعسكر المغلق الذى سيخوضه لاعبو الزمالك اليوم، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها غد الخميس ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدورى ، ويدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا خلال ساعات عقب المران الذى يخوضه الفريق في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وسيعلن الفرنسى كارتيرون قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة الخميس.

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ويدرس المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك الاستعانة بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة سواء كبديل لعبد الله جمعة أو أساسي في حالة تعرض الأخير لأي إصابة او إيقاف، ويبحث كارتيرون عن حلول لأزمة الجبهة اليسري في الزمالك بعد إصابة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر بكسر في الترقوة واجراءه جراحة يغيب علي اثرها ما يقرب من 3 أشهر عن التدريبات والمباريات.

وسبق وان شارك اسلام جابر في مركز الظهير الأيسر في بعض المباريات الودية مع المدير الفني السابق للفريق الصربي ميتشو، كما استعان به كارتيرون في مركز الظهير الايسر كبديل في مباراة بيراميدز.