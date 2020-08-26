شكرا لقرائتكم خبر عن البطولة الدولية لناشئ التنس تنطلق 7 سبتمبر بمشاركة 120 لاعبا ولاعبة باستضافة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق البطولة الدولية للناشئين للتنس يوم 7 سبتمبر المقبل بمشاركة 120 لاعبا ولاعبة من بينهم 60 لاعب أجنبى ، حيث تعتبر هذه البطولة هي الأولى بعد انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضى علي مستوى العالم في شهر مارس الماضى ، حيث تقام البطولة علي مدار خمس أيام على ملاعب أحد الأندية الخاصة بالقاهرة .

وكانت بطولتى التنشيطية الودية تحت إشراف اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى ، للإعمار السنية16 و18 عام ناشئين قد انطلقا بمشاركة 12 لاعب، وناشئات بمشاركة 11لاعبة ، وأقيمت البطولتين علي ملاعب نادى الصيد ، حيث تحمل الاتحاد النفقات المالية لهذه البطولات، وتعتبر هاتان البطولتين أحد الخطط البديلة لتجهيز اللاعبين مع استمرار تأجيل انطلاق المسابقات المحلية، بسبب عدم حسم الإجراءات الإحترازية المطلوبة من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية حتي الآن .

وكان اتحاد التنس قد قرر تأجيل انطلاق مسابقات اللعبة والتى كان مقررًا لها 13 أغسطس الجارى وذلك بعد اجتماع مجلس الإدارة الأخير عبر الفيديو كونفرانس، من أجل دراسة الإجراءات الاحترازية وتطبيقها كاملة ، واعتمد اتحاد التنس تشكيل لجنة طبية للاتحاد لمتابعة الإجراءات الاحترازية المطلوبة استعدادًا لانطلاق البطولات المحلية .

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