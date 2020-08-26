شكرا لقرائتكم خبر عن طولان يطالب محمد شريف بالتركيز مع إنبي وعدم الانشغال بالعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب حلمى طولان المدير الفنى لإنبى محمد شريف لاعب الفريق المُعار من الاهلي بالعودة للتركيز من جديد وعدم الإنشغال بالعروض الخارجية التى وصلته خلال الفترة الماضية أخرها من بيراميدز من أجل العودة لإحراز الأهداف من جديد بعد سوء التوفيق الغريب الذى لازم اللاعب فى مباراته الأخيرة أمام الإنتاج الحربى فى الجولة الـ21 للدورى .

كان اللاعب أهدر ركلة جزاء للفريق تصدى لها عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى قبل أن يعيدها محمد العدوى حكم اللقاء بعد العودة لتقنية الفار بسبب تحرك حارس العجلات الحربية قبل أن يعود رامى صبرى مدافع الفريق ويسجلها فى المرمى ، فى الوقت الذى تفنن فيه مهاجم الأهلى فى إضاعة اكثر من خمس فرص محققة أمام المرمى بسبب التشتت وعدم التركيز الذى ظهر عليه طوال المباراة .

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وعقد طولان جلسة مع اللاعب أكد له ثقته الكاملة فى إمكانياته منذ بداية الموسم ، وشدد عليه على ضرورة التركيز الشديد فى المباريات المقبلة لأن ذلك هو ما سيتيح له العودة لناديه السابق أو الإنتقال لإحدى الأندية المنافسة التى ترغب فى التعاقد معه .

من ناحية أخرى أكد حلمي طولان أن الفوز على الانتاج الحربي في لقاء الأخير بالدوري منحهم دفعة قوية للأمام، بعد فوز الفريق البترولى على نظيره الإنتاج، فى إفتتاحية الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام، حيث سجل ثنائية إنبى رامى صبرى من ركلة جزاء فى الدقيقة 21 ، فيما أضاف أحمد على الهدف الثانى لفريقه من ضربة رأس فى الدقيقة 29 ، وبذلك رفع إنبى رصيده للنقطة 29 ليحتل المركز السادس بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.