إكرامي: كنت ثالث شخص يعلم بمفاوضات بيراميدز مع رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي السابق، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، كان أول شخص يعلم بمفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي.

وقال إكرامي في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "عندما أعلنت رحيلي عن الأهلي تغاضيت عن أسباب أخرى كثيرة لن أكشف عنها قد تدفع البعض لتشير على الأهلي بعيوب".

وأضاف: "نفس الأمر بالنسبة لرمضان صبحي، كل ما دار بيني وبينه في قراره لن أستطيع الإعلان عنه، هل الجماهير ستكون سعيدة لو قلت على سبيل المثال أنني طلبت من رمضان لكنه رفض؟ والعكس كذلك".

وتابع: "رمضان صبحي يستشيرني عندما يحتاج لذلك وأتعامل معه كأخ، لكننا جيلين مختلفين عن بعضنا البعض تمامًا، ويجب التأكيد على أن إكرامي الكبير لم يكن على علم بمفاوضات رمضان مع بيراميدز".

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وأوضح: "أول من علم بمفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي كان أمير توفيق مسؤول التعاقدات بالأهلي، ثم نادر شوقي وكيل اللاعب، وكان شريف إكرامي ثالث شخص يعلم مفاوضات بيراميدز مع رمضان من خلال وكيله".

وتابع: "رمضان صبحي استشارني بالفعل في عرض بيراميدز، الأمر ظهر وانتهى في غضون أربعة أو خمسة أيام ليس أكثر".

ونفى إكرامي ما تردد حول حصوله على أموال مقابل انتقال رمضان إلى بيراميدز، أو أنه كان على علم بتوقيع اللاعب على عقود انتقاله للفريق.

وأتم تصريحاته موضحا حقيقة منعه من دخول الأهلي قائلا: "هدفي الأساسي أؤدي ما علي فعله وأوفي حق الأهلي عليّ وأخرج بشكل محترم حتى تستمر سيرتي محترمة، ولو احتاجني النادي بعد ذلك فلن نتأخر بشرط أن أكون إضافة".